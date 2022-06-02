شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تعتزم استئناف حكم إدانتها بتشويه سمعة جوني ديب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محامي آمبر هيرد، بطلة فيلم أكوامان اليوم الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

كانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت أمس الأربعاء بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" ومنحته تعويضا قدره 10.35 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضا أن هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها 2 مليون دولار.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد، في برنامج "توداي" على شبكة إن.بي.سي إن فريق ديب كان "قادرا على دحض قدر هائل من الأدلة" التي سُمح بها في قضية تشهير في بريطانيا والتي خسرها ديب.