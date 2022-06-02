الكرملين: روسيا لن تبيع نفطها بخسارة

02 يونيو , 2022 المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أ ف ب). قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن روسيا بالتأكيد لن تبيع نفطها بخسارة. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن تدفقات النفط يتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر.

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