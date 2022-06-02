اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي على تمديد الهدنة لشهرين

جنود موالون للحكومة اليمنية في عدن (أ ف ب).

وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، اليوم (الخميس)، على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهائها، حسبما أعلن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ في بيان.

وقال غروندبرغ: «أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، أي بنهاية اليوم (الخميس)».

وعبّر المبعوث الأممي لليمن عن امتنانه للسعودية وعُمان ومجلس الأمن، لدعم تجديد الهدنة.