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انت الان تتابع خبر التعادل الايجابي يحسم مباراة الشرطة والميناء في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-02 | 20:11
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انتهت مباراة ناديي الشرطة والميناء، اليوم الخميس، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لاعب المينا محمد جبار شوكان الهدف الاول في المباراة خلال الدقيقة 51 فيما ادرك التعادل للقيثارة الخضراء اللاعب محمود المواس في الدقيقة 57 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 83 نقطة فيما اصبح نادي الميناء بالمركز 19 برصيد 25 نقطة.
وبهذه النتيجة بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 83 نقطة فيما اصبح نادي الميناء بالمركز 19 برصيد 25 نقطة.
المحرر: سعد أحمد