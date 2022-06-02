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التعادل الايجابي يحسم مباراة الشرطة والميناء في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-02 | 20:11

التعادل الايجابي يحسم مباراة الشرطة والميناء في ممتاز الكرة

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انتهت مباراة ناديي الشرطة والميناء، اليوم الخميس، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لاعب المينا محمد جبار شوكان الهدف الاول في المباراة خلال الدقيقة 51 فيما ادرك التعادل للقيثارة الخضراء اللاعب محمود المواس في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 83 نقطة فيما اصبح نادي الميناء بالمركز 19 برصيد 25 نقطة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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