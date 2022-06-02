التعادل الايجابي يحسم مباراة الشرطة والميناء في ممتاز الكرة

وسجل لاعب المينا محمد جبار شوكان الهدف الاول في المباراة خلال الدقيقة 51 فيما ادرك التعادل للقيثارة الخضراء اللاعب محمود المواس في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

انتهت مباراة ناديي الشرطة والميناء، اليوم الخميس، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012