الاتحاد الاوروبي يحذر من 'حرب الحبوب'

وقال بوريل خلال زيارته للأردن: "نتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية للسيكك الحديدية وطرق السيارات لضمان التصدير من أوكرانيا، وندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل ضروري عاجل لفتح الموانئ واستخدام الطرق البحرية".واضاف: "وإذا كان هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وروسيا، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة في تنفيذه".

وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما في وسعه، وسيشارك في أي مهمة للأسطول الحربي في حال كان هناك اتفاق بين روسيا والأمم المتحدة" بشأن إخراج شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية".

