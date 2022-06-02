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رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة اسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-02 | 19:48

رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة اسبانيا

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أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال البرتغال على ملعب بينتو فيامارين، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للمستوى الأولى في دوري الأمم الأوروبية.
وسيخوض كل منتخب 4 مباريات في التوقف الجاري، على أن يتم استئناف اللقاءات في شهر أيلول المقبل.

وتتنافس إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال وسويسرا والتشيك.

وفيما يلي تشكيل إسبانيا:
سيمون- أزبلكويتا- لورينتي- توريس- ألبا- سولر- بوسكيتس- جافي- توريس- - سارابيا.


وعلى الجهة الاخرى أعلن مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، عن تشكيلته الرسمية للمباراة، وقد خلت من اسم القائد الذي سيبدأ لقاء اليوم على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة البرتغال كالآتي:
كوستا- جيريرو- دانيلو- بيبي- كانسيلو- أوتافيو- موتينيو- فيرنانديز- لياو- أندريه سيلفا- بيرناردو سيلفا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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