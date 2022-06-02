انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تدعو الى عدم الاساءة الى قيم العراق ومنها القضاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، جميع شبكات الاعلام والعاملين فيها الى عدم الاساءة الى قيم العراق التاريخية ومنها القضاء العراقي.
واضافت: "في الوقت الذي نستنهض بكم كل قيم الخير لتجاوز هذه المحن ، نذكركم بأن القضاء العراقي وكان ولا يزال له الدور الكبير في استقرار البلد ، أذ كان له الدور الكبير في القضاء على التنظيمات الارهابية الى جانب القوات الأمنية ، حيث استطاع رغم قـلة عـدد القـضـاة في العراق والذين لا يتجاوز عددهم الفي قاضي ان يحسم الاف القضايا وبالتحديد القضايا الارهابية والتحقيق مع متهمين خطرين".
واشارت المحكمة الى ان "المحاكم الجزائية حسمت الاف القضايا ، وقدم القضاء العراقي على طريق ترسيخ مبادئ العدالة العدد الكبير من الشهداء والجرحى ، وان عدد كبير منهم ارتكبت بحقهم جرائم ارهابية مختلفة ، لذا كان للقضاء الدور الكبير في تحسن الوضع الامني وعامل استقرار في المجتمع ، وأن القضاء يستلهم قيمه ومبادئه في كل ذلك من تاريخه الطويل المشرف ".
ودعت المحكمة الاتحادية العليا "جميع شبكات الاعلام والعاملين فيها الى عدم الاساءة الى قيم العراق التاريخية ومنها القضاء العراقي ، وتدعو جميع العراقيين الى وحدة الصف الوطني والتكاتف والعمل من اجل الخروج بالعراق الى مرحلة البناء وتقديم الخدمات والحفاظ على اموال ألشعب وإيصالها الى أصحابها الشرعيين ، بدلاً من مرحلة التشرذم والانقسام والفساد وانعدام العدالة الاجتماعية ، واعتبار تقديم الخدمات للشعب العراقي بما فيها الخدمات الصحيه والكهرباء والماء و بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق والقضاء على البطالة ، اهدافاً انسانيه نبيلة لكل الشرفاء، قال تعالى (واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)".