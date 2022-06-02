بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن اعتقال شخصين متهمين بتسريب الاسئلة الوزارية في بغداد.



وقال الامن الوطني في بيان، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني القت القبض على شخصين قاما بتسريب الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، عقب استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دارهما في العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "دونت أقوالهما أصولياً لتتم إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

وكانت وزارة التربية قررت اليوم الخميس تأجيل امتحانات الثالث المتوسط حتى اشعار اخر بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات.