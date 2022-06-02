تزايد التكهنات حول تنازل الملكة إليزابيث عن عرش بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

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سلط تقرير صحفي فرنسي الضوء على الجدل الدائر في بريطانيا حول تنازل الملكة إليزابيث الثانية عن العرش بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين على توليها العرش.



ووصف التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية الأوضاع في المملكة المتحدة بأنها قاتمة ومضطربة، وأن الصورة الوحيدة الواضحة تتمثل في المسألة العالقة داخل العائلة بخصوص تسليم الحكم بين الأم والابن، أي بين الملك والوريث، والتي لا تزال محور اهتمام الأوساط الملكية والسياسية والإعلامية في بريطانيا.

وذكر التقرير أن مؤشرات انسحاب الملكة إليزابيث عن العرش بدأت تتأكد خصوصًا أنها أضحت ملكة متعبة في نظام ملكي فوضوي، وفضلًا عن ذلك فإن الأمير تشارلز هو من ألقى الخطاب التقليدي من العرش لأول مرة بدلًا من الملكة بمناسبة مرور سبعين عامًا على صعود والدته إلى سدة الحكم.