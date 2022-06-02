شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: إيران تغرق الأراضي اليمنية بالمخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انتهت المهلة الزمنية الأولى للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن والمحددة بشهرين أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأنها تلقت «إشارات إيجابية أولية» من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، دون اتفاق يلوح في الأفق، برغم أن إعلان ميليشيات الحوثي المتمردين والحكومة الشرعية عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك.

وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم. ويواصل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع أطراف النزاع كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة في اليمن.

من جهة أخرى أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن النظام الإيراني لم يكتف بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والأسلحة والذخائر وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لميليشيات الحوثي الإرهابية، لقتل اليمنيين، بل عمد إلى محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر إنشاء الميليشيات الطائفية المسلحة لإدارة حروب بالوكالة وإقلاق أمن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلا الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الإرهابية التي تشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية.

أين المجتمع الدولي؟

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة ممارسات النظام الإيراني واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء أنشطته الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة ويدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، والقيام بمسؤولياتها القانونية في وقف مختلف أنشطة التهريب وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة نجحت في ضبط شحنة مخدرات إيرانية، وأفاد المركز الإعلامي في محافظة المهرة، أن الأجهزة الأمنية، نجحت يوم الأربعاء، في ضبط شحنة مخدرات بحوزة بحارة إيرانيين، في سواحل المحافظة الحدودية مع السعودية وسلطنة عمان.

وذكر بيان المركز، أنه بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت قرابة الشهر، تمكن رجال البحث الجنائي بالمهرة من ضبط لنش بحري على متنه ستة بحارة، يحملون الجنسية الإيرانية، وبحوزتهم أخطر أنواع المخدرات (الشبو - الكرستال ميث) والذي تم تصنيفه بأنه الأشد فتكا من بين أنواع المخدرات. وأضاف البيان أنه تم تحرير محضر ضبط بالعينات من المواد المضبوطة بحضور القاضي هاني صالح بلحاف وكيل نيابة الغيضة الابتدائية، والذي وجه بفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهة المضبوطين وتحريز الوسيلة المستخدمة في عملية جلب ونقل المواد المخدرات وسبق وأن تم ضبط كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية من هذه الآفة السامة والخطيرة والذين قاموا بجلبها يحملون الجنسية الإيرانية وقد جرت إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، بحسب بيان الشرطة.

معركة مفتوحة

وقال العقيد أحمد علي رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمهرة ومدير البحث الجنائي «إن الأجهزة الأمنية مستمرة وفي معركة مفتوحة مع تجار ومروجي المخدرات».

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في أداء مهامها، مشيرا إلى أن هناك حملة أمنية وعسكرية كبيرة ستقوم بمداهمة أوكار مستقبلي وتجار هذه الآفة في المحافظة سواء من أبناء المهرة أو من المقيمين ومن سيتم ذكر اسم في التحقيق سيتم ضبطه مهما كان وأينما كان سواء في البر أو البحر. وأكد أن الأجهزة الأمنية ماضية في طريقها قدما وستنفذ حملة واسعة للقضاء علي هذا الآفة وعلى كل من يحاول المساس في أمن واستقرار هذا المحافظة، ولن تكون المهرة بعد اليوم ممرا للتهريب أو محطة عبور للمخدرات أو ملجأ للإرهابيين.

إلى ذلك تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القبض على منفذي تفجير المعلا واغتيال جواس. وبث قائد مكافحة الإرهاب بعدن فيديو يوثق لحظة تفجير المعلا وتضمن اعترافات المنفذين وعددهم 3 بينهم بتفجير المعلا وشرح مفصل كيف قاموا بالتفجير. واعترف أحد المنفذين بأنه شارك باغتيال القائد جواس بعدن.

مشاهدات يمنية:

