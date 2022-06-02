اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية

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ونشرت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات، بينما أشارت بعض الأخبار إلى أنها وقعت بين كتيبة ثوار طرابلس وجهاز الشرطة القضائية من أجل السيطرة على مقر الأمن الخارجي.وأفادت تقارير بأن إدارة مطار معيتيقة غير البعيد عن المكان قررت تعليق رحلات الطيران لعدة ساعات.
من جهته، فند مدير إدارة العلاقات والناطق الإعلامي باسم جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، العميد أحمد بوكراع، ما تناقلته مواقع التواصل حول اقتراب الاشتباكات من مؤسسة الإصلاح والتأهيل «الجديدة»، وتأثرها بها.
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