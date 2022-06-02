العراق يتسلم 50 داعشيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن العراق أمس تسلم 50 داعشيا من قوات سوريا الديمقراطية عبر منفذ ربيعة الحدودي بين البلدين في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، «إنه من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة لمكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة العراقية من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي».

وأوضح البيان أنه سيتم تسليم عناصر داعش إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.