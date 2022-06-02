بريطانيا تدعم استقرار لبنان

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وأعلنت السفارة البريطانية في لبنان في بيان أن السفير إيان كولارد والملحق العسكري في السفارة لي سوندرز زارا بالأمس، مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان ومنطقة عمليات البعثة والخط الأزرق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن سفير بريطانيا في لبنان إيان كولارد التزام بلاده القوي باستقرار لبنان وأمنه، ودعمها المستمر للجيش اللبناني، وذلك بعد زيارته أمس الأول مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في منطقة الناقورة جنوب لبنان.وأعلنت السفارة البريطانية في لبنان في بيان أن السفير إيان كولارد والملحق العسكري في السفارة لي سوندرز زارا بالأمس، مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان ومنطقة عمليات البعثة والخط الأزرق.

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