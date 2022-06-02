شكرا لقرائتكم خبر تونس تعزل 57 قاضيا فاسدا عطلوا قضايا الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة، من بينها قضايا إرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء الأربعاء الأمر الرئاسي الذي تضمن أسماء القضاة المعنيين بالعزل.

ولوح الرئيس باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء معتمدا على صلاحياته التنفيذية والتشريعية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام في خطوة تلقى معارضة من خصومه.

وهذه أحدث خطوة يتخذها سعيد تجاه السلطة القضائية بعد تعديله في وقت سابق عبر مرسوم، المجلس الأعلى للقضاء وتغيير أعضائه.

وقال سعيد «إن القرار اعتمد على عمليات تدقيق استغرقت عدة أسابيع. وأضاف في كلمة له بمجلس الوزراء «أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... لا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية».

وكان الرئيس التونسي أعلن أمس الأول عن تعديل قانون الانتخابات استعدادا للاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل بجانب التلويح بإصدار قائمة بأسماء القضاة الفاسدين في صدام جديد مع السلطة القضائية.

ويستعد الرئيس سعيد لعرض دستور جديد للاستفتاء تمهيدا لتأسيس جمهورية جديدة وسط اعتراض من خصومه من المعارضة.

ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد البلاد إلى نظام حكم جديد رئاسي بينما ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر المقبل. كما أعلن سعيد عن تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد أن كان في وقت سابق قد حل المجلس القديم بدعوى مكافحة الفساد.







تلقي الرشاوى



الإثراء غير المشروع



تعطيل متعمد لقضايا ترتبط بالفساد والإرهاب



التورط في قضايا أخلاقية



اتهامات وجهت

للقضاة المعزولين: