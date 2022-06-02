شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ندوة لوزير المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي البداية، استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، ندوة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022 / 2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، جاء ذلك في إطار تعزيز اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب، بمقر الأمانة العامة، بحضور وزراء الحكومة لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب، وتعريف الشارع بكل الحقائق حول مختلف القضايا والملفات.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وجه خلالها الشكر إلى الوزير لحرصه على المشاركة وتعزيز التفاعل مع نواب وقيادات الحزب، ثم أكد استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات مع أعضاء السلطة التنفيذية لاستيضاح الحقائق وتبادل النقاشات.

ومن جانبه، أكد وزير المالية في مستهل حديثه، أن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كافة التحديات والأزمات، وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

وتناول الوزير خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي في توفير الآلاف من فرص العمل وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تسبب في زيادة أعباء الدين من أجل استكمال المشروعات وبناء مصرنا الحديثة، وفي نهاية كلمة قدم الوزير عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور.

وفي كلمة تعقيب قصيرة، قام كلًا من النائبين أحمد سمير وحسام الخولي بالحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا.

وفي النهاية، تم فتح الباب أمام مداخلات وتساؤلات السادة النواب حول مشروع الموازنة وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات المختلفة.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانات مراكز كرداسة والعياط والبدرشين، حملتهم لتطعيم الأهالي ضد فيروس كورونا تضامنًا مع مبادرة طرق الأبواب، لمن هم أكبر من سن 12 عاما خلال الفترة من 22 مايو إلى 2 يونيو 2022 بالرقم القومي والفرق منتشرة في كل مكان بجميع القري والتوابع من خلال فرق مدربة جيدا، مع زيادة القوافل الطبية المخصصة للحصول على اللقاحات وذلك تزامنا مع البدء في تكثيف جهود التوعية بمخاطر الفيروس وأهمية مساندة جهود الدولة بحصول المواطنين على التطعيم، وعلى جانب آخر، عقدت أمانة قسم الهرم، ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تحقيق الذات" بمقر الأمانة بالهرم، وبدأت فعاليات الندوة علي أهمية دور الأمانة في نشر الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي بين أهالي وأبناء الهرم ايمانا من الأمانة بضرورة التكاتف مع المواطنين للمساهمة في تحقيق استقرارهم علي كافة الأصعدة قدر المستطاع، ومن جانبه، نظمت أمانة قسم إمبابة، دورة "إعرفى حقك القانونى" والتى تهدف إلى معرفة المرأة بحقوقها القانونية مثل " كتابة قائمة المنقولات الزوجية و ثغرات عقد البيع وطريقة كتابته".

وفي الوقت نفسه، نفذت أمانة قسم الجيزة قافلة طبية مجانية تفعيلًا لبرتوكول التعاون مع مركز الندي الطبي التخصصي بالمنيب للكشف المجاني، حيث تم الكشف المجاني عن أكثر 200 مريض في التخصصات الطبية التالية (نساء وتوليد _عظام _اطفال _ باطنة - أسنان) والتحاليل الطبية المختلفة والسونار والموجات فوق الصوتية وتوفير العلاج المجاني لغير القادرين في مقر مركز الندي بالمنيب، وتولت أمانة الشباب تنظيم اليوم الطبي على أكمل وجه وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مستقبل الثقافة والتعليم في مصر"، والتي أقامتها الوحدة الحزبية لحي الغرابلي بالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف بالمدينة، وقام بإلقاء المحاضرات والمناقشات نخبة من المثقفين بالأمانة، وكانت المحاضرة الأولى عن ريادة الأعمال واتخاذ القرار وهى إنشاء عمل حر يتسم بالأبداع ويتصف بالمخاطر ومحاولة استغلال الفرص الممكنة بطريقة علمية ومدروسة وصفات رواد الأعمال وكيفية أن تصبح رائد أعمال ناجح وكيف تتخذ القرارات المختلفة بطريقة علمية ومدروسة كما تم الإشارة الي أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة الحديثة نحو الريادة والأعمال الحرة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما كانت المحاضرة الثانية عن التعليم والثقافة في مصر بالنسبة للشباب، وفوائد النظام الحديث في التعليم وآلية تطبيقه.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية في قرية القلمون والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 104 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، ومن جانب أخر، اختتمت امانة التدريب والتثقيف بالمحافظة تدريب (امبراطور الرياضيات) بالمركز الاستكشافي بحي الامل، حيث أن التدريب يهدف إلى تعليم الطلاب الرياضيات من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي من خلال كسب الثقة فى نفوسهم والتعليم باللعب ويساعد على حب مادة الرياضيات والبعد عن الالعاب الإلكترونية والتاب والفون والعاب ذهنية وطرق حسابية ممتعة بنظام التوكاتسو المعتمد عليه المدارس اليابانية تحت شعار ( أحضره طفلا وخذه عبقريا واثق من نفسه متفوق ومبدع".

وفي محافظة البحر الأحمر، وفرت أمانة مدينة مرسي علم، سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات والمجمدات بأسعار مخفضة بعدة أماكن متفرقة بالمدينة، حيث استطاعت أمانة المدينة توفير سيارات متنقلة وتدشين منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إسهاما من الحزب في محاربة الغلاء وجشع التجار.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز منفلوط، ندوة تثقيفية عن دور الطاقة الشمسية في الزراعة والري، بالتعاون مع البنك الزراعي، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء أمانة الحزب بالمركز وأمناء الوحدات الحزبية، وتناولت الندوة أهمية التحول من الري بالغمر، إلي الري بالرش والتنقيط وكذلك دور الطاقة الشمسية في الزراعة وكذلك مبادرة البنك الزراعي في تمويل محطات الطاقة الشمسية لاستخدامها في عملية الري والزراعة.

وفي محافظة السويس، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "مستقبلك يهمنا" لخدمة طلاب وطالبات الشهادة الثانوية، وجاءت المبادرة تزامناً مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وتم الاتفاق مع نخبة من أفضل معلمي السويس لتقديم المراجعة النهائية (المجانية) لشعبة العلمي والأدبي لجميع طلاب السويس.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذى ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.