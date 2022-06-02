روسيا: مستعدون لضمان سلامة سفن الحبوب المغادرة من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ 14 دقيقة

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن السفن التي تحمل الحبوب يمكنها مغادرة الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر “ممرات إنسانية” وJن روسيا مستعدة لضمان سلامتها.

وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع قالت أيضا إن روسيا لن تستغل الوضع الإنساني في أوكرانيا لخدمة أهداف ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

ولا تزال عملية تصدير الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية عالقة بسبب الصراع الدموي الدائر في البلاد، وناشدت الامم المتحدة الرئيس الروسي السماح بتصريف الحبوب عبر الموانئ لتجنّب كارثة محتملة على صعيد الأمن الغذائي.

في هذا الاطار، اشار وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، في وقت سابق، الى أن موسكو تتخذ إجراءات لتصدير الحبوب الأوكرانية منذ أكثر من شهر، ومن المهم التأكد من أن كييف تزيل الألغام من الموانئ.

وأوضح المسؤول الروسي، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، انه “إذا ما حلت كييف مشكلة إزالة الألغام في الموانئ ، فإن البحرية الروسية ستضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق إلى البحر الأبيض المتوسط”.

وقال لافروف: “تحدثنا بالتفصيل عن الوضع في أوكرانيا، وبناءً على طلب أصدقائنا، أطلعناهم بالتفصيل عن آخر التطورات، بما في ذلك وضع الغذاء، وتحدثنا عن الإجراءات التي يتخذها الجانب الروسي منذ أكثر من شهر، مما يضمن التصدير الحر للحبوب الأوكرانية بواسطة السفن المحصورة الآن في الموانئ الأوكرانية، ولكن من أجل ذلك، من الضروري أن يقوم الأوكرانيون بتطهير المياه الساحلية الواقعة في البحر الإقليمي لأوكرانيا”.