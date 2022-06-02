روسيا تتوعّد الاتحاد الأوروبي بعد حظر وسائل اعلام روسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف،الخميس، أن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد من موسكو.

ورد إيفانوف على سؤال حول إمكانية قيام روسيا بإجراءات مماثلة على حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قائلا: “على أي حال، كل هذه العقوبات، والتي ربما سئموا هم أنفسهم بالفعل من اختراع عقوبات جديدة، بالطبع لن تبقى دون إجابة، ستقرر مؤسساتنا وإداراتنا ذات الصلة بالرد”.

واشارت بعثة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر حسابها في موقع “تويتر”، الى أن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 في المئة بحلول نهاية العام.

وأضافت البعثة الفرنسية أن العقوبات شملت حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلا عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.

وفرضت هذه الدول كل أنواع العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، أبرزها حظر الولايات المتحدة مشتقات النفط الروسية، الإجراء الذي يسعى الاتحاد الاوروبي اعتماده في الفترة المقبلة.