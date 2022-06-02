بايدن يرحب بتجديد الهدنة في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود السعودية “لقيادتها الشجاعة” لجهود تمديد الهدنة.

وقال بايدن في بيان “كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل/نيسان الماضي”.

وأضاف أن عمان ومصر والأردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة أمرا ممكنا، و”الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة”، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.

وتابع، أن الدبلوماسية الأمريكية لن تهدأ حتى يتم التوصل لتسوية سلمية دائمة في اليمن.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت “بشكل إيجابي” إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي. وقال غروندبرغ “شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين”.

فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ست سنوات على الإغلاق.