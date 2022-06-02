انت الان تتابع خبر مقتل اربعة اشخاص في اطلاق نار في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مسلحا فتح النار داخل مبنى طبي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما وقتل 4 أشخاص وأصاب آخرين، قبل أن يقدم على الانتحار.
وقالت الشرطة أنها "لم تحدد هوية مطلق النار بعد"، لكنها أشارت إلى أنه "كان معه بندقية ومسدس".
ويذكر انه خلال الأسبوع الماضي قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس.
وقال نائب رئيس الشرطة إريك دالغليش، إن "مطلق النار انتحر بعد جريمته".
ويذكر انه خلال الأسبوع الماضي قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس.