مقتل اربعة اشخاص في اطلاق نار في الولايات المتحدة

وقالت الشرطة أنها "لم تحدد هوية مطلق النار بعد"، لكنها أشارت إلى أنه "كان معه بندقية ومسدس".

وقال نائب رئيس الشرطة إريك دالغليش، إن "مطلق النار انتحر بعد جريمته".

ويذكر انه خلال الأسبوع الماضي قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس.

