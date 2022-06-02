تداعيات حادث الأمس.. انتشال جثة طفل شمالي بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، عن انتشال جثة طفل شمالي بابل بعد أن قام والده برمي نفسه وزوجته وطفليه في نهر الفرات.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد جهود حثيثة إستمرت ما يقارب الـ٢٤ ساعة تمكنت فرق غواصي الشرطة النهرية من إنتشال جثة الطفل أحد أفراد العائلة التي حاولت عصر أمس الانتحار غرقاً بنهر الفرات في قضاء المسيب شمالي المحافظة".



وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، أمس الأربعاء، عن إنقاذ رجل رمى بنفسه وعائلته بنهر الفرات في المسيب.