"فايننشال تايمز": العقوبات "التقنية" ألحقت أضرارًا كبيرة بالشركات الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات

سلطت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية الضوء على التأثير المباشر للعقوبات الغربية الخاصة بالتكنولوجيا على الشركات الروسية، التي أصبحت تعاني من صعوبة شديدة من أجل استيراد الرقائق ”أشباه الموصلات“ والمعدات الكهربائية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات في البلاد.



وأوقفت معظم الشركات المصنعة للرقائق في العالم أعمالها في روسيا، بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، قيودًا على تصدير منتجاتها المستخدم فيها رقائق مصنوعة أو مصممة على أراضيها إلى روسيا؛ ردًا على شن الأخيرة عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وأدى ذلك إلى تكبد روسيا أزمة مضاعفة فيما يتعلق بنقص الرقائق التي تراجع إنتاجها خلال فترة تفشي جائحة كورونا، في حين تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الرقائق؛ بسبب إغلاق المصانع في الصين جراء عودة ظهور إصابات بـ“كوفيد-19″.