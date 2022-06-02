شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" من الإسكندرية: الموانئ المصرية أصبحت خضراء ونظيفة وذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذى يزور محافظة الإسكندرية، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وذلك للاطلاع على ما يجرى من أعمال تطوير بالموانئ المصرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة على أرض الواقع.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الموانئ المصرية أصبحت خضراء ونظيفة وذكية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات هامة نحو تطوير الموانئ البحرية، ما يجذب شركات القطاع الخاص الأجنبية والمستثمرين وخطوط ملاحية جديدة، لتدفق التصدير من مصر إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن هناك تطور غير مسبوق فى ميناء الإسكندرية والدخيلة، مضيفا: "وهو ما يأتى انعكاسا لما تشهده الدولة المصرية من تطور فى كافة القطاعات، ويرجع الفضل فى ذلك للقيادة السياسية، التى صنعت التطور السريع فى البلاد".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الطرق والكبارى بالمحافظة، وتفقد ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

وتضمنت جولة النواب داخل ميناء الإسكندرية المحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر)، وكوبرى الهويس المالح، ومشروع تعديل مسار الشاحنات بالمنطقة الغربية، ومشروع تطوير السكك الحديدية بحوش الصوامع، ورصيف 3/58، وجونة البترول، وكوبرى 54، والمنطقة اللوجيستية، وأرض إسو والألومنيوم، فيما تضمنت جولة النواب بميناء الدخيلة مشروع الصب الجاف، ورصيف 100، والسكك الحديدية بالميناء.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب، والنائب خالد عبد المولى، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة هناء فاروق، والنائبة مى مازن، والنائب سامح السايح، والنائب نادر الخبيرى.