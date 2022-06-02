شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يهدى درع المحافظة لوفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، درع مجلس النواب للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تقديرا لجهوده فى المتابعة المستمرة والنزول للشارع السكندرى والاستماع لقضايا ومشاكل المواطنين ومحاولات حلها.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الطرق والكبارى بالمحافظة، وتفقد ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

كما أهدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، درع المحافظة لوفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، مثمنا أداء اللجنة وزيارتها لمحافظة الإسكندرية لتفقد شبكة الطرق بها وميناء الإسكندرية والدخيلة، وذلك لمتابعة ما يتم على أرض الواقع.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب، والنائب خالد عبد المولى، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة هناء فاروق، والنائبة مى مازن، والنائب سامح السايح، والنائب نادر الخبيرى.