شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج تدريب المرشحين لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات ختام البرنامج التدريبى المصمم خصيصًا لتدريب 20 متدربا من المرشحين لشغل وظيفة "ملحق ثقافى مدير مكتب" و"ملحق ثقافى" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويأتى هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق والمتابعة مع كلًا من الدكتور أشرف العزازي - رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور هيثم حمزة - رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة.

وتضمن البرنامج التدريبى الذى انطلق مطلع مايو الماضى دراسة العديد من الموضوعات التدريبية المرتبطة بمحاور المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، بالإضافة لدراسة إدارة المشروعات، كذلك الإعلام والعلاقات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، وبعض الموضوعات المتعلقة بالاختلافات الثقافية والتعامل معها، كذلك بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بطبيعة ومهام وظيفة الملحق الثقافي.

يأتى هذا البرنامج فى ضوء التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي بدأ منذ عام 2018 ويستمر حتى الآن في ضوء رؤية واستراتيجية الوزارة نحو إعداد وتأهيل كوادر قيادية قادرة على تمثيل مصر بالخارج في أفضل صورة ممكنة.