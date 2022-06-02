شكرا لقرائتكم خبر عن 200 رجل إطفاء أوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن أكثر من 200 رجل إطفاء من دول أوروبية سوف يتمركزون في اليونان في الصيف للمساعدة مكافحة حرائق الغابات.

ومن المقرر وصول الدفعة الأولى من رجال الإطفاء من بلغاريا وألمانيا ورومانيا إلى اليونان اعتبارا من الأول من يوليو 2022، يتبعهم آخرون من فنلندا وفرنسا والنرويج. كما ستدعم هذه الدول اليونان بمعدات تقنية.

وقال المفوض الأوروبي المعني بإدارة لأزمات يانيس لينارتشيتش في بيان صحفي عقب الموافقة على الدعم مع السلطات اليونانية "من الواضح أننا نواجه تغيرا عالميا في الطقس، وهو ما يستلزم منا- نحن الأوروبيين- الاستجابة بشكل مشترك".