شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القدس: شهيدان و403 معتقلين خلال اعتداءات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محافظة القدس، اليوم، تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس لشهر مايو المنصرم.

ورصدت محافظة القدس خلال شهر مايو إصابة (320) مواطنًا نتيجة اعتداء الاحتلال على المواطنين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، تنوعت بين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والحروق والكسور والضرب المبرح، ومئات الإصابات بالاختناق.

وأشارت الى تنفيذ المستوطنين خلال مايو (84) اعتداءً، (15) منها إصابات جسدية، تركزت خلال ما تسمى "مسيرة الأعلام" التي أقامها المستوطنون في 29 من الشهر المذكور.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، فقد وثقت المحافظة خلال مايو نحو (403) حالات اعتقال، من بينها (20) سيدة.

وحول اقتحامات المسجد الأقصى، قالت محافظة القدس: إن نحو (10468) مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال شهر مايو، من بينهم (5119) تحت مسمى "سائح"، بحماية قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.

ووثقت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال العنصرية، (11) حكمًا بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها اثنان حُكِم عليهما بالاعتقال الإداري.

ورصدت خلال مايو (35) قرارًا بالحبس المنزلي, أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين بهدف تقييد حركتهم، كذلك قرارات بالإبعاد والمنع من السفر طالت نحو (41) مواطنًا، من بينها قرارَا إبعاد عن مدينة القدس بشكل نهائي، وسلمت خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري قرارًا بمنعه من السفر لمدة 4 أشهر.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال مايو (16) عملية هدم، (6) منها ذاتي، و(10) بآليات الاحتلال، وسلّمت إخطارات هدم وبلاغات مراجعة لبلدية الاحتلال في عدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة، منها إخطارات هدم لمنازل في حي واد ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.