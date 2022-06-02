زيلينسكي: روسيا تحتل 20% من أوكرانيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ اليوم الخميس، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 % من أراضي أوكرانيا.

وقال: "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريباً. كل التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان" مضيفاً أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد أكثر من ألف كيلومتر.