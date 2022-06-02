القوة الجوية ينهي خلافاته ويحدد موعد انتخابات مجلس ادارته الجديد

وقال النادي في بيان،: "عقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية اجتماعا اليوم الخميس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي".

واضاف: "الاجتماع تمخض عن تقديم استقالة جماعية لأعضاء الهيئة الإدارية في الـ 5 من تموز المقبل ، وبعدها سيتم تشكيل هيئة مؤقتة من أعضاء الهيئة العامة تدير أمور النادي لمدة أقصاها 3 أشهر، ومن ثم تحديد موعدا لإجراء الانتخابات لتشكيل هيئة إدارية جديدة".



وتابع: "كما سيتم اعتماد أسماء الهيئة العامة المسجلين بالمؤسسات الرسمية وهم 264 عضوا، فضلا عن إلغاء استثمار أرض النادي بمدينة الحبيبية".

وأوضح النادي: "الاتفاق على هذه النقاط تم بحضور أمين سر النادي محمد صوب الله، والأمين المالي رشا طالب وأعضاء الإدارة هيثم كاظم وماجد الساعدي وموفق الزهيري وعلي زغير، فيما تم الاتصال هاتفيا بقائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد حيث تم إعلامه بكافة تفاصيل النقاط المشار إليها في هذا الاجتماع".

