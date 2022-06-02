الكشف عن الجهة التي سربت اسئلة الامتحانات الوزارية - عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 أن "الفريق قام بتتبع الإجراءات الروتينية في توزيع الاسئلة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في الوزارة"، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أسفرت عن التوصل إلى صحة المعلومات الخاصة بتسريب أسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لهذا اليوم".واشار الى "تأليف لجنة تحقيقية في وزراة التربية؛ للتحقيق في موضوع تسريب أسئلة مادة الرياضيات، والتوصل إلى الجهة التي قامت بتسريب الأسئلة من خلال التعرف على الكود الخاص بها؛ إذ إن لكل جهة تستلم الأسئلة كوداً خاصاً بها، مؤكداً أن التحقيقات قادت إلى أن الكود الذي عبره تسربت الأسئلة هو الكود الخاص بمديرية تربية الرصافة الثانية".

وأضاف المصدر إن "الفريق توصل أيضاً إلى أن أول موقع إلكتروني قام بتسريب الأسئلة (صفحة الدكتور علي فاروق)"، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجهة التي تم من خلالها تسريب الأسئلة هي اللجنة المختصة بحفظ وتوزيع الأسئلة في مديرية تربية الرصافة".