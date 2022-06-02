زيلينسكي يؤكد أن روسيا تسيطر على 20% من أراضينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ العام 2014.



وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ "اليوم هناك نحو 20 % من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين، (أي) حوالى 125 ألف كيلومتر مربع، وهي أكثر بكثير من كل أراضي كل دول بينيلوكس" أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وعلى سبيل المقارنة، كانت القوات الروسية تسيطر قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير( شباط) على "أكثر من 43 ألف كيلومتر مربع" من البلاد، وفق زيلينسكي.

وأضاف زيلينسكي أن مساحة تزيد عن ضعف مساحة الأراضي المحتلة حتى الآن "حوالى 300 ألف كيلومتر مربع"، أصبحت "ملوثة" بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتابع "12 مليون أوكراني أصبحوا نازحين وسافر أكثر من خمسة ملايين إلى الخارج".

ومنذ العام 2014، تسيطر القوات الروسية على شبه جزيرة القرم فيما يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا على حوالى ثلث حوض دونباس.