مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان تمديد الهدنة في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - منذ 5 دقائق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في بيان اليوم الخميس، عن ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.

وأكد الحجرف في بيان نشره مجلس التعاون أن الاتفاق على تمديد الهدنة “يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية”. وثمن الحجرف جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، قائلا إنها “تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن”.

وقد أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت “بشكل إيجابي” إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي. وقال غروندبرغ “شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين”.

فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ست سنوات على الإغلاق.

وأضاف “سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملة، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالا ونساء”.

وتابع “لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لاسيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله”.

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة، خاصة دعم السعودية وسلطنة عمان وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وقال “الأطراف قدموا بصيص أمل بأنه من الممكن إنهاء النزاع المدمر. أعتمد على تعاونهم المستمر بنية حسنة لبناء الثقة واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن”.