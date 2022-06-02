قوات سوريا الديمقراطية تحذر من عواقب أي هجوم تركي جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس إن هجوما جديدا تهدد تركيا بشنه في شمال سوريا سيتسبب في أزمة إنسانية ويقوض حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وناشد مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية كل الأطراف “منع أي مآس جديدة ودعم خفض التصعيد” محذرا من أن هجوما جديدا من شأنه أن يؤدي إلى موجات نزوح جديدة في الصراع السوري المستمر منذ 11 عاما.

وتعهدت تركيا، التي شنت أربع عمليات في شمال سوريا منذ 2016، بشن توغل عسكري جديد ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق واسعة من الشمال السوري على الحدود التركية.

وتعتبر تركيا القوات التي يقودها الأكراد في سوريا جماعات إرهابية وتشكل تهديدا لأمنها القومي بينما تعتبر الولايات المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية شريك مهم ساعد في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة من سوريا.

وأعربت واشنطن عن قلقها قائلة إن أي هجوم جديد سيعرض القوات الأمريكية التي لها وجود في سوريا للخطر ويقوض الاستقرار الإقليمي. وكان دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية منذ فترة طويلة سببا في توتر العلاقات مع حليفتها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي،

وأثناء زيارة لبلدة هاتاي التركية بالقرب من الحدود السورية اليوم الخميس، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مجددا معارضة واشنطن لأي عمل عسكري.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد “تواصلنا مع الحكومة التركية. أشرنا إلى معارضتنا لأي قرار بالقيام بعمل عسكري على الجانب السوري من الحدود. نعتقد أنه لا ينبغي فعل أي شيء يمثل خرقا لخطوط وقف إطلاق النار القائمة بالفعل”.

وأضافت أن أي عمل من هذا القبيل لن يؤدي فقط إلى زيادة المعاناة، ولكن سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد النازحين، بما في ذلك محاولات البعض عبور الحدود إلى تركيا.

عنف وموت

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن أنقرة تخطط لتطهير تل رفعت ومنبج بسوريا من الإرهابيين مؤكدا بذلك أهداف توغل جديد للمرة الأولى وقال إنه سيستمر ليشمل مناطق أخرى.

وتصاعدت أعمال العنف قرب الحدود في الأيام الأخيرة، لكن مصادر من الجانبين تقول إنها لم تلحظ أي تحركات عسكرية كبيرة.

وقال مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية إن أحد مقاتليه لاقى حتفه اليوم الخميس أثناء صد محاولة تسلل من قبل مقاتلين مدعومين من تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس شرفان درويش لرويترز في تسجيل صوتي إن فردين قتلا من القوات المهاجمة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجماعات المدعومة من تركيا في المنطقة. ولم يتسن لرويترز التأكد من حدوث الواقعة عبر مصادر مستقلة.

وقال الجيش الوطني السوري، وهو قوة معارضة سورية مدعومة من تركيا، إن قوات سوريا الديمقراطية كثفت القصف على المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري لرويترز “نرد من مواقعنا والقواعد التركية في المنطقة تقصف مواقع وحدات حماية الشعب”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مقرها المملكة المتحدة، إن ثلاثة مدنيين ومقاتلا لاقوا حتفهم أمس الأربعاء، في هجوم صاروخي على تل أبيض، وهي بلدة حدودية استولت عليها القوات التركية وحلفاؤها السوريون في توغل في عام 2019.

وقال الجيش الوطني السوري المعارض إن قوات سوريا الديمقراطية هي التي قصفت تل أبيض.

وقال المرصد إن الصواريخ انطلقت من مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

وتصنف الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.