روسيا تفاقم أزمات إيران.. صادرات النفط إلى الصين تتراجع للنصف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - تواجه حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب حياة أو موت اليوم، وتبذل كل ما في وسعها لزيادة صادرات النفط إلى آسيا؛ ما انعكس سلبا على الجانب الايراني.

واعتبرت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية التابعة للإصلاحيين، الخميس، أن ”روسيا بجهودها هذه قامت بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين إلى النصف“، مشيرة إلى أن ”خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين جاء بفعل الخصومات الضخمة التي تقدمها روسيا“.

وأضافت الصحيفة أنه ”بالإضافة إلى الخصومات الضخمة، هناك ميزة أخرى للنفط الروسي للأسواق الآسيوية وهي أن الضغوط الدبلوماسية والعقوبات على الدول الآسيوية لتجنب شراء النفط الروسي ليست كبيرة في الوقت الحالي، وشراء النفط الروسي أقل إزعاجا من شراء النفط الإيراني“.

وتابعت الصحيفة الإيرانية، في إشارة إلى توقيف سفينة روسية تحمل نفطا إيرانيا في اليونان بسبب العقوبات على موسكو، إنه ”نتيجة مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية جعلت من الصعب أو المستحيل إرساء السفن التي ترفع العلم الروسي في الموانئ، فقد تحولت شحنات النفط من السفن الخاضعة للعقوبات إلى السفن البحرية“.

ورأت أنه ”على الرغم من صعوبة وتكلفة نقل شحنات النفط إلى السفن البحرية، فقد ساعدت هذه الخطوة روسيا في الحفاظ على مبيعات النفط“.

وفيما يتعلق بإيران وصادراتها النفطية قالت الصحيفة ”المهم بالنسبة لإيران في هذه الأثناء أن زيادة صادرات النفط الروسية إلى آسيا جاءت على حساب انخفاض خطير في صادرات النفط الإيرانية“.

وقدر التقرير الإيراني اعتمادا على ما نشرته بعض شركات تتبع ناقلات النفط ”أن صادرات النفط الإيرانية إلى آسيا (بشكل رئيس الصين) قد تراجعت إلى النصف في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو مقارنة بشهر أبريل. (من نحو 900 ألف إلى نحو 400 ألف برميل يوميا)“.

وأضافت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية ”بينما تحدثت بعض المصادر الأخرى عن انخفاض بنسبة 25 إلى 33% في مبيعات النفط الإيراني إلى الصين“.

وكانت الصين من بين أهم مشتري النفط الإيراني، حتى مع إعادة العقوبات على صادرات النفط عقب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018.

وفي سياق متصل، قال عضو غرفة التجارة في طهران، حميد رضا صالحي، في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيسنا“، ”إن الروس ذهبوا إلى السوق الصينية لبيع نفطهم“.

وشدد صالحي على ضرورة أن تعمل إيران للحفاظ على صادراتها النفطية باستخدام طاقتها الإنتاجية والأسواق التقليدية، مبينا ”أن الحرب الروسية الأوكرانية لها عواقبها الخاصة على الاقتصاد العالمي، ومن الأسواق التي تأثرت بالحرب هي سوق الطاقة والنفط العالمية“.

وفي إشارة إلى الدور المهم لروسيا في سوق النفط، قال ”روسيا إلى جانب السعودية من أكثر الدول إنتاجا وصادرات نفطية، وبعد الحرب الأخيرة توقفت بعض الدول عن شراء النفط الروسي؛ ما دفع الروس إلى السعي لتغيير أسواقهم“.

واعتبر صالحي أن توجه روسيا نحو السوق الصينية لبيع النفط قد يشكل مشكلة بالنسبة لإيران على المدى القصير.