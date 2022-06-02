شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرد على بايدن: روسيا لن تبيع نفطها بخسارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لن تبيع شيئا بخسارة، وذلك ردا منه على إشارة للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة قد تسمح بكميات معينة من مبيعات الخام الروسي بقيود سعرية. ونقلت وكالة "بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول، في حديث لصحفيين اليوم الخميس، :"هذه مسألة اقتصادية، وهناك مشاكل لوجيستية قائمة بالفعل، تؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة حول العالم. وعلى أي حال، السوق ستنظم كل شيء، حتى رغم الصعوبات المفتعلة التي تثيرها العقوبات". وأوضح :"على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، فإنه يرتفع في آخر. هناك إعادة توجيه للتدفقات، وبحث عن أفضل الظروف".