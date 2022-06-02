بلينكن: أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية

01 يونيو , 2022
نيويورك: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن أوكرانيا وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ "قدم الأوكرانيون لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية".
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