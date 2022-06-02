موسكو تتلقى طلبات من دول عدة للمساعدة في مكافحة "جدري القردة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "Rospotrebnadzor" أنها تلقت طلبات من عدة دول للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى "جدري القردة".



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للهيئة "تلقت الهيئة طلبات عدة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول أوروبية ومن منظمة الصحة العالمية للمساعدة في مكافحة انتشار جدري القردة، كما قدمت تلك الأطراف طلبات للحصول على أنظمة الاختبار الروسية الخاصة بهذا المرض".

وأضاف البيان "في حال تطلب الأمر فسيتم تزويد الشركاء الدوليين بالمساعدة المناسبة".

وأشار البيان إلى أن " Rospotrebnadzor كانت قد استعرضت خلال مؤتمر دولي نظمته منظمة الصحة العالمية الابتكارات العلمية التي توصلت إليها روسيا في مجال مكافحة الفيروس المسبب للعدوى، وأثارت هذه الابتكارات اهتماما كبيرا، وأكدت المناقشات على الدور المهم والمساهمة الكبيرة التي تقدمها العلوم الروسية في مجال مكافحة التهديدات الناجمة عن الأوبئة".