شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لوفد "نقل النواب": 200 ألف توك توك غير شرعى تجوب شوارعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوجود مشكلات كبيرة تواجه الحركة المرورية بالمحافظة، لافتا إلى أنه رغم ما تم من إنجازات غير عادية بمجال النقل والمواصلات خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك مشكلات تئن بها المحافظات خاصة القاهرة والإسكندرية والجيزة، ومنها مشكلات التوكتوك والمواقف العشوائية.

وقال محافظ الإسكندرية، إن هناك العديد من الإنجازات منذ عام 2014 بإشراف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضخ مليارات لإنشاء العديد من المحاور والطرق الرئيسية، مثل محور المحمودية، محور التعمير، القوس الشرقى والقوس الغربى، تطوير الترام، متسائلا: "هل حققنا للمواطن وضيوف الإسكندرية ما يتمنوه؟"، مستطردا: "لسة كتير".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الطرق والكبارى بالمحافظة، وتفقد ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

وأشار الشريف، إلى أن محافظة الإسكندرية تئن من المشكلات المرورية، قائلا: "الكورنيش يكاد يكون مغلق، لدينا 2.5 مليون وافد يوميا من ضيوف اليوم الواحد، و200 ألف توكتوك غير شرعى تجوب شوارع المحافظة، وأعداد رهيبة من الميكروباصات غير المرخصة وغير الصالحة للاستخدام".

وأضاف، أن المحافظة تعدادها 5.5 ملايين نسمة، بخلاف الضيوف المترددين يوميا من المحافظات الأخرى لممارسة عملهم، مشيراً إلى أن هناك خطط قوية من الدولة، ولكنها عمليات تطوير ضخمة يقابلها ازدحام سكانى ضخم، قائلا: "يهمنى خروج لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقرير وتوصيات يعمل الجميع على تنفيذها وحلول عملية وجذرية تعيش لمدة 40 سنة قادمة، الطريق الصحراوى أصبح ضيق، العامرية مشكلة كبيرة، مشكلات فى الميناء عدد عبير من السيارات وعدد كبير من الكبارى يتم تطويرها سببت زحام كبير، وهناك بعض الطرق تحت سيطرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يتم تخصيصها مساحات انتظار لسيارات النقل ما يسبب زحام كبير".

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب، والنائب خالد عبد المولى، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة هناء فاروق، والنائبة مى مازن، والنائب سامح السايح.