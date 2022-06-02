منصة استثمار أوروبية أردنية.. بقيمة 2.5 مليار يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق الاتحاد الأوروبي والأردن، اليوم الخميس، منصة استثمار مشتركة، والتي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل إلى 2.5 مليار يورو.



وكشف المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس، أنه التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وأطلقا معا منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والتي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل إلى 2.5 مليار يورو.

وأشاد فارهيلي خلال مؤتمر صحفي عقد في البحر الميت اليوم على هامش الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بدور الأردن كقوة استقرار في المنطقة وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي.

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.