الصين توجه تحذيرا لأمريكا

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت الصين الولايات المتحدة من أن القانون الذي يحظر الواردات من شينجيانج إلا إذا أثبتت الشركات أن المنتجات خالية من العمل القسري سوف يضر "بشدة" بالعلاقات، وسوف يؤدي لتصاعد نزاع بين الدولتين بشأن حقوق الإنسان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان اليوم الخميس في إيجاز صحفي منتظم في بكين "في حال تنفيذ القانون، فسوف يعرقل بشدة التعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحد وسلاسل الصناعة والإنتاج العالمية".

وحث تشاو الولايات المتحدة على عدم تنفيذ قانون منع العمل القسري للأويغور ومحاولة "عرقلة تنمية الصين". وأضاف "إذا ما أصرت الولايات المتحدة على فعل هذا، فسوف تتخذ الصين إجراءات قوية لدعم حقوقها ومصالحها وكذلك كرامتها".

وتعتبر التصريحات بمثابة إعلان لمواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم حيث أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 21 يونيو.

وبموجب القانون، تفترض الولايات المتحدة أن أي شيء صنع ولو جزئيا في منطقة شينجيانج بغرب البلاد فهو منتج في ظل العمل القسري ولا يمكن استيراده إلا إذا قدمت الشركات "دليلا واضحا ومقنعا".