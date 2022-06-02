اليوم.. التربية النيابية تجتمع لمناقشة تداعيات تسريب اسئلة الثالث المتوسط

وقالت الدليمي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة سيكون لها دور كبير في معالجة ما حصل من حالة تسريب الى اسئلة امتحانات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط وما تبعه من قرار في تأجيل الامتحانات الى اشعار اخر".واضافت، ان "اللجنة ستعمل على متابعة تفاصيل الموضوع بشكل دقيق وطريقة تسريب الاسئلة وما تبعه بالتاكيد من تأثير سلبي على الطلبة كونهم في حالة تهيؤ نفسي وبدني لإتمام الامتحانات لكنهم تعرضوا لصدمة نتيجة هذا الحادث".

وختمت الدليمي بالقول، الى ان "اللجنة ستعقد اجتماع اليوم لمناقشة كل تفصيلات الموضوع للخروج بتوصيات وقرارات للمعالجة ومحاسبة المقصرين".

وأعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر.



وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة فإن" اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر".

واضافت، أن" التأجيل بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي "، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".