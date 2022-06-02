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انطلاق عملية أمنية شمال غرب تكريت

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الشروع بعملية أمنية شمال غرب تكريت.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الألوية ( 6 ،35 ،الفوج الرابع) ضمن قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية الأمن في المحافظة شرعت بعملية أمنية شمال غرب تكريت".

واضاف أن "العملية شملت تفتيش وتأمين المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في جزيرة صلاح الدين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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