انطلاق عملية أمنية شمال غرب تكريت

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الألوية ( 6 ،35 ،الفوج الرابع) ضمن قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية الأمن في المحافظة شرعت بعملية أمنية شمال غرب تكريت".

واضاف أن "العملية شملت تفتيش وتأمين المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في جزيرة صلاح الدين".

