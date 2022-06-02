إيلون ماسك يهدّد موظفيه بالطرد إذا...

وفي نقاش عبر "تويتر"، انكشفت الرسالة التي أرسلها ماسك إلى موظفيه بشأن هذا القرار في 31 أيار 2022.

واعتبر ماسك أن "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".

ولم يكتف ماسك بهذا القدر، بل حدد أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة.



وبحسب "بلومبرغ" هذه ليست المرّة الأولى التي يظهر فيها ماسك معاملته القاسية للموظفين.

يذكر أن ماسك اشترى الشهر الماضي موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار أميركي، إلا أن الصفقة على ما يبدو تواجه صعوبات في ظل عدم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

إذ كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها طلبت منه تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في "تويتر"، في أحدث الأسئلة المتعلقة بمحاولته المضطربة لشراء المنصة.



وأصبح ماسك مساهمًا رئيسيًّا في "تويتر" بعد شرائه 73.5 مليون سهم أوائل أبريل، وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة.