شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: وضع كورونا في كوريا الشمالية يتدهور على الأرجح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت منظمة الصحة العالمية شكوكا على مزاعم كوريا الشمالية بإحراز تقدم في مكافحة تفشي كوفيد-19، قائلة إنها تعتقد أن الوضع يتدهور ولا يتحسن في ظل غياب البيانات المستقلة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن موجة كوفيد-19 تنحسر بعدما تجاوزت الإصابات اليومية للمصابين بالحمى 390 ألفا قبل نحو أسبوعين.

وقال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في إفادة مصورة أمس الأربعاء "نفترض أن الوضع يتدهور ولا يتحسن".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها الحصول على أي معلومات خاصة أكثر من الأعداد التي تعلنها وسائل الإعلام الرسمية.

وتابع "لدينا مشكلات حقيقية في الحصول على البيانات الأولية والوضع الفعلي على الأرض"، وأشار إلى أن المنظمة تعمل مع البلدان المجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين للحصول على صورة أفضل للوضع.

وقال إن منظمة الصحة عرضت المساعدة في عدة مناسبات بما في ذلك توفير لقاحات وإمدادات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 96610 إصابات جديدة بالحمى في أنحاء البلاد، في ظل إجراءات إغلاق تهدف إلى السيطرة على أول انتشار مؤكد لمرض كوفيد-19 في البلد المعزول.

ولم تشر الوكالة إلى تسجيل أي وفيات جديدة. وقالت إن الأقاليم "تكثف" حملات مكافحة الجائحة، بما في ذلك فرض بعض إجراءات الإغلاق وإغلاق السواحل وزيادة إنتاج العقاقير والإمددادات الطبية والقيام بأعمال تطهير.