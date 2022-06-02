انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو ثلاثة دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق يوم الخميس لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.