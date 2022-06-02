شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تصل للمؤبد.. اعرف موقف القانون من المتورطين بجرائم الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر برقم 64 لسنة 2010، على حزمة من العقوبات التي تلاحق المتورطين في مذل تلك الجرائم، وذلك للتصدي لكل الوقائع التي من شأنها تهدد تعرض الأطفال أو البالغين للخطر والتهديد، وذلك بغقوبات وغرامات تصل للمؤبد وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

ومن أهم العقوبات الواردة بهذا بالقانون، مايلى:

1. تصل العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

2. ذات العقوبة للمتهم إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3.ذات العقوبة إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4.نفس العقوبة إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5. يعاقب المتهم بذات العقوبة إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.