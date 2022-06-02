أثرياء روس بينهم “أبراموفيتش” يتحركون ضد العقوبات الأوروبية عليهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

نقلت وكالة فرانس برس عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قولها أن ثلاثة من أثرى رجال الأعمال الروس، بينهم رومان أبراموفيتش، يسعون للطعن في قرار فرض عقوبات أوروبية عليهم.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنّ مثل “هذه القضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة العامة”، وهي محكمة أدنى مكلّفة النظر في مثل هذه القضايا.

وأضافت أنّ المحكمة المكوّنة من قاضيين ستبتّ في الطعن بقرار “الإجراءات التقييدية في ما يتعلق بالأفعال الروسية التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا”.

وإلى جانب أبراموفيتش يسعى أيضاً ميخائيل فريدمان وبيتر أفين لإلغاء العقوبات المفروضة عليهما.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، ما يعرّض اليخوت الفخمة والقصور والممتلكات الأخرى التابعة لرجال الأعمال هؤلاء لخطر المصادرة.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على أبراموفيتش وفريدمان وأفين في فبراير ومارس على خلفية استفادتهم من غزو روسيا لأوكرانيا وانتمائهم للدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، الاثنين، عن إتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي من أبراموفيتش إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

وشارك فريدمان، الأوكراني المولد والذي يعدّ من أبرز أثرياء روسيا، إلى جانب أفين في تأسيس صندوق استثمار “لاتر وان”، الذي استقال منه الأخير مؤخرا.