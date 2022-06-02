شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى بالتوسع فى مشروعات تخزين مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع تقرير لمجلس الشيوخ أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 نحو 7 توصيات للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وجاءت كالتالى:

1- التركيز على التوسّع في تنفيذ مشروعات التحوّل إلى نظم الري الحديث، وتطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتحقيق وفر مائي، نظراً لأهميته في ظل الموارد المائية المتاحة

2- استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مُباشر

3-تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف

4-التوسّع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحُسن استغلال مياه الأمطار في الري

5-استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

6-العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الرى والمصارف القائمة من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة

7-التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر