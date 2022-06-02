شكرا لقرائتكم خبر عن تعفى من رسوم براءة الاختراع.. تعرف على أهم الحوافز لمشروعات البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 ، على عدد من الإعفاءات والامتيازات التي منحها التشريع لصالح مشروعات ريادة الأعمال، خاصة التي تستهدف لأحداث تطوير علمي يفيد البشرية ويساهم في عمليات البحث والاستكشاف العلمي في مختلف نواحي الحياة.

ومن أهم الإعفاءات التي يحصل عليها مشروعات البحث العلمي، مايلي:

1.تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

2.تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.

3. يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .