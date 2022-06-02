شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: نسعى للحصول على ترخيص لقاح كورونا للأطفال تحت 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وكشف استطلاع حديث للرأي عن أن 18% من آباء الأطفال دون سن الخامسة يقولون إنهم سيلقحون أطفالهم على الفور بمجرد التصريح، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وقالت شركة فايزر في وقت سابق من هذا الشهر إن ثلاث جرعات صغيرة من لقاحها المضاد لكوفيد19- أثبتت فعاليتها بنسبة تزيد عن 80% في إثارة استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 سنوات.

كانت شركة موديرنا قدمت طلبا إلى إدارة الأغذية والعقاقير الشهر الماضي للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد 19 مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 6 سنوات.

وزاد الطلب من الضغط على إدارة الأغذية والعقاقير للتصرف بسرعة.