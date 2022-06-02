أول دفعة عسكرية سعودية لـ"الأمن الوطني" و"قدرات الاستخبارات".. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول دفعة عسكرية سعودية لـالأمن الوطني وقدرات الاستخبارات.. صور

الخميس 2 يونيو 2022

الخليج 365

شهدت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، تخريج أول دفعتين لبرنامجي "دبلوم الأمن الوطني" وبناء القدرات في الاستخبارات".



حفل عسكري مميز تم تحت رعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وسجل الحفل تخريج طلاب البرامج الأكاديمية للعام 2022، ويشمل 5 برامج رئيسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

والبرامج الخمسة هي: "ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (48)، وماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة (13)، وإدارة الأزمات على المستوى الوطني الدفعة (17)، ودبلوم الأمن الوطني الدفعة (1)، وبناء القدرات في الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة الدفعة (1)".

وجرت مراسم الحفل بحضور رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد الرويلي.

وشهد الحفل العسكري عزف السلام الملكي، وتكريم الطلاب المتفوقين.

بدوره، أكد قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، أن البرامج الأكاديمية للكلية شملت العديد من المجالات الدفاعية والأمنية، التحق فيها عدد من الطلبة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن طلابا من 18 دولة شقيقة وصديقة للمملكة العربية السعودية التحقوا بهذه البرامج أيضا ودرسوا جميعا في بيئة تعليمية متنوعة؛أسهمت في تبادل الخبرات، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتحقيق الأهداف التعليمية للبرامج الأكاديمية.